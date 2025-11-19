22 enne accoltellato resta invalido: gli aggressori si vantavano su Instagram

Milano – Un 22 enne milanese è rimasto gravemente ferito dopo una aggressione avvenuta nelle prime ore del 12 Ottobre nella zona della movida in Corso Como. Il giovane, studente della Bocconi, è stato prima deriso e picchiato da un gruppo di cinque ragazzi, poi rapinato di 50 euro e infine colpito con due fendenti che gli hanno causato una grave lesione a un’arteria e danni al midollo osseo. Le conseguenze cliniche, secondo i medici, comportano una invalidità permanente alla mobilità di una gamba. Le indagini del Commissariato Garibaldi-Venezia hanno permesso di individuare i responsabili, tre minorenni e due maggiorenni della zona di Monza, arrestati con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata. Nei giorni successivi al ferimento, i giovani si sono scambiati messaggi nei quali commentavano l’episodio con tono sprezzante, parlando di video dell’aggressione e proponendo di pubblicare una storia sui social. I cinque ragazzi arrestati sono tre minorenni e due maggiorenni con piccoli precedenti: uno per furto e uno per possesso di un’arma bianca. Gli investigatori li descrivono come un gruppo molto unito. Al momento dei fatti, nessuno dei tre minorenni risultava avere altri carichi pendenti. Le accuse contestate dal gip riguardano il concorso nel pestaggio, nella rapina e nell’accoltellamento.