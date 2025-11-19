Esce dalla stanza di un B&B e cade dalle scale per quattro piani: morto turista

Genova – Tragedia ieri sera in Via Caffaro. Un uomo di 73 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quarto piano di un B&B in cui alloggiava. E’ successo poco prima delle 20. Secondo quanto ricostruito si tratterebbe di una caduta accidentale. L’uomo, un turista americano dell’Oregon che stava trascorrendo una vacanza a Genova con la moglie, è inciampato dopo essere uscito dalla stanza di un affittacamere ed è finito nella tromba delle scale, al civico 31. Sul posto sono arrivati i volontari delle Croce Verde di Genova e l’automedica del 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Troppo gravi le ferite riportate. Secondo quanto emerso dai primi rilievi la ringhiera delle scale si è rotta nell’impatto. Gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri del Nucleo operativo di Genova centro.