Furti di pneumatici: di nuovo in azione i ladri

Torino – Notte agitata in Crocetta, dove per l’ennesima volta i ladri di pneumatici hanno colpito nel controviale di Corso Re Umberto, a Torino. A farne le spese, questa volta, è stata un Alfa Romeo trovata all’alba completamente priva delle ruote e appoggiata sui mattoni, secondo una modalità tristemente consolidata in tutta la città. La Crocetta non è nuova a episodi del genere, negli ultimi mesi sono state diverse le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine, sempre con lo stesso copione: auto parcheggiate nel controviale, ruote smontate in pochi minuti, nessun testimone e veicoli abbandonati sui mattoni. Il fenomeno, tuttavia, non riguarda solo le zone centrali. Negli anni scorsi episodi simili si erano registrati anche in vari quartieri della periferia torinese, dalla Barriera di Milano a Madonna di Campagna fino a Borgo Vittoria, con decine di denunce e automobilisti costretti a costose riparazioni.