Giovani picchiati e rapinati in strada di auricolari e portafogli

Torino – Avevano colpito in due diverse occasioni in piena estate. I Carabinieri negli scorsi giorni hanno fermato due minori che, a fine Luglio scorso, si erano resi responsabili di due violente rapine in strada. La prima, risalente al 23 Luglio sera, si era verificata lungo corso Marconi, a Torino. La coppia di mini- malviventi si era avvicinata ad un ragazzo con la scusa di chiedergli una sigaretta. Alla risposta negativa, mentre uno dei due lo teneva bloccato trattenendolo per la maglietta, l’altro gli sferrava un pugno al viso, per poi insieme darsi alla fuga dopo essersi impossessati del paio di cuffie che la vittima portava alle orecchie. L’immediato intervento di una pattuglia della Stazione di San Salvario aveva permesso di identificare la sera stessa uno dei due responsabili della rapina, subito riconosciuto dalla vittima presentatasi in caserma per sporgere denuncia. La seconda, invece, a soli sei giorni di distanza, si era consumata all’altezza del civico 12 di via Pietro Cossa, intorno alle cinque e mezza di pomeriggio e interamente ripresa dalle telecamere di servizio presenti in zona. In quell’occasione, tra gli autori della rapina, oltre ai due minori già coinvolti in quella di Piazza Marconi, figurava un terzo minore. I tre giovani, dopo aver agganciato un ragazzo diciassettenne con il pretesto di chiedergli indicazioni stradali, lo avevano accerchiato e aggredito, sferrandogli un pugno in piena faccia. Una volta per terra, la vittima è stata colpita da numerosi calci, facendo perdere le loro tracce e portandosi via il suo portafoglio. Grazie alla collaborazione tra le stazioni San Salvario e San Paolo, è scattato l’obbligo di domicilio per due giovani torinesi. Il minore, essendo all’epoca dei fatti non imputabile, non è stato colpito da alcun provvedimento cautelare: a casa sua i militari hanno hanno trovato i vestiti presumibilmente indossati nella rapina del 29 luglio.