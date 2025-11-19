Turisti aggrediti dal branco in via Gramsci, otto denunce: le vittime in ospedale

Genova – Otto persone, tra cui una donna di 39 anni, sono state denunciate per avere aggredito una coppia di turisti per rapinarli. È successo in via Gramsci lunedì sera. Stando a quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Centro, che erano impegnati in un “pattuglio” in centro storico, la 39enne ha avvicinato i due turisti fermandoli mentre camminavano, ed è stata raggiunta da un gruppo composto da sei cittadini egiziani, tutti tra i 20 e i 24 anni, e da un genovese di 38 anni. Il branco ha assalito i due turisti rubando loro lo smartphone e poi è fuggito a piedi, disperdendosi per i vicoli del centro storico. Grazie anche ai filmati delle telecamere di sorveglianza le ricerche sono partite subito con la descrizione degli aggressori, che sono stati tutti rintracciati.