Minaccia di morte il medico al Serd: 37 enne bloccato e denunciato

Genova – Momenti di tensione ieri mattina al Ser di Voltri. Un uomo di 37 anni, italiano, residente al Cep e già noto per episodi simili, ha minacciato una dottoressa in servizio durante una crisi di agitazione psicomotoria. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prima distrutto una barriera divisoria in plexiglass, riuscendo poi a raggiungere la dottoressa e minacciandola di morte. L’intervento della guardia giurata presente nella struttura ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente e ha bloccato l’aggressore. Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia. Dopo aver informato il publico ministero di turno, gli agenti hanno denunciato l’uomo a piede libero per danneggiamento aggravato e minaccia a pubblico ufficiale. La dottoressa, molto scossa, non ha riportato ferite.