Raffica di furti all’Istituto Marcora: rubati i computer e danni per migliaia di euro

Inveruno (Mi) – Serie di furti all’Istituto Superiore Inveruno. Quello con il bottino più sostanzioso è avvenuto più di dieci giorni fa al plesso Marcora, dove ignoti si sono introdotti nel laboratorio di grafica, presumibilmente passando da una finestra, e hanno rubato ben sette computer Mac Apple. Un danno considerevole che ha causato l’interruzione della didattica di laboratorio per gli studenti del corso di grafica, chiuso finché non arriveranno i nuovi pc. Nei giorni scorsi ci sono state nuove intrusioni sia nel plesso Marcora che nel Lombardini, dove sono stati sottratti dei computer, mentre in questo fine settimana in entrambi i plessi i balordi hanno scassinato i distributori di bevande, rubando i pochi euro contenuti. In questi ultimi casi i danni maggiori sono quelli causati alle porte antipanico, le cui riparazioni costeranno migliaia di euro. L’istituto Marcora è dotato di impianto antifurto, ma purtroppo la centralina è rotta da tempo e nonostante i solleciti non si è ancora intervenuti per la riparazione.