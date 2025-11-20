Rintracciati i ladri di scooter: i mezzi sono stati riconsegnati ai proprietari

Alessandria – E’ partito tutto dalla denuncia fatta per un furto di un motorino in una stazione Carabinieri di Milano. E’ scattata l’indagine che ha permesso di recuperare decine di motocicli e pezzi di ricambio rubati in alcuni garage del Quartiere Cristo di Alessandria. Grazie al rilevatore Gps che era nel motorino rubato, i Carabinieri di Alessandria Cristo, hanno tracciato la posizione del mezzo e hanno iniziato a monitorare un’area vicino ad un palazzo non abitato. I Carabinieri hanno individuato due uomini, arrivati a bordo di un auto e uno scooter. Quando i due hanno cominciato a scaricare pezzi di ricambio i Carabinieri sono entrati in azione. In dieci garage del palazzo sono stati così trovato 39 scooter, tutti senza targa e alcuni già accertato essere proventi di un furto, avvenuti in particolare nella zona di Milano. I Carabinieri hanno così posto sotto sequestro i box, tutti i mezzi e le parti di ricambio, dal valore stimato di oltre 50 mila euro. I due uomini, entrambi residenti ad Alessandria, sono stati denunciati per ricettazione e occupazione di edifici in concorso. Gli scooter rubati sono stati già riconsegnati ai legittimi proprietari.