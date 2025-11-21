Blitz della Postale: arrestato pensionato con materiale pedopornografico

Genova – Un pensionato di 64 anni è stato arrestato ieri dalla polizia postale di Genova con l’accusa di pedopornografia aggravata. Sul suo computer sono stati trovati 2 Tetrabyte di materiale pedopornografico tra video e foto che l’uomo, incensurato, aveva scaricato su un sito di condivisione simile al vecchio eMule. Per questo motivo, oltre all’accusa di detenzione, a suo carico vi è quella di avere condiviso le immagini di minori. Le indagini sono state condotte dal capo tecnico della polizia postale ligure Roberto Surlinelli. Il 64enne si trova nel carcere di Marassi, come richiesto dalla pm Patrizia Petruzziello che ha ritenuto di chiedere la detenzione per l’uomo, difeso dall’avvocato Michele Ispodamia. Nei prossimi giorni si terrà la convalida.