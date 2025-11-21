Calcio Serie C – Tre punti per il Bra che sconfigge il Pontedera

Sestri Levante (Bra- Pontedera 2-0) – Il Bra supera il Pontedera per 2-0. I giallorossi partono meglio e mantengono l’inerzia del match per oltre un’ora, mentre il Pontedera fatica a trovare ritmo e profondità.Dopo un primo tempo di netta superiorità — coronato dal gol di Di Biase al 9’ — la squadra di Menichini cresce nella ripresa, alza il baricentro e prova a ribaltare l’andamento della gara. L’occasione più importante arriva al 71’, quando Ladinetti si presenta dal dischetto per il possibile 1-1: il tiro è ben angolato, ma trova davanti un super Renzetti, che vola alla sua destra e devia in corner con la mano di richiamo, tenendo il Bra avanti. Il Pontedera insiste, crea qualche mischia pericolosa in area e colpisce anche un palo con Pietrelli nel recupero, e un successivo salvataggio sulla linea del solito Renzetti. Al 90’ il Bra trova il raddoppio: Di Matteo scatta in profondità, supera Vona e batte Biagini per il 2-0 che chiude il match.Nel finale succede di tutto: proteste furiose del Pontedera per un secondo pallone in campo — probabilmente arrivato dalla panchina del Bra — panchine in agitazione, espulsioni e challenge al monitor. Ma dopo il controllo al monitor, l’arbitro Guitaldi giudica ininfluente il secondo pallone e conferma il 2-0. Per il Pontedera resta l’amarezza: la squadra ha provato a reagire nella ripresa e avrebbe potuto riaprirla dal dischetto, ma la parata decisiva di Renzetti e il successivo raddoppio del Bra hanno indirizzato la partita. I Giallorossi portano a casa una vittoria meritata, grazie a compattezza, aggressività e un portiere in giornata di grazia.

Bra – Pontedera

Gol: pt 9′ Di Biase; 90′ Dimatteo

Bra (3-5-2): 22 Renzetti; 17 Fiordaliso (46′ Cannistrà), 31 De Santis, 6 Sganzerla; 72 Cuccinello ( 74′ Lia), 14 Lionetti, 29 Maressa, 77 Brambilla, 10 Pattassi ( 56′ Rottensteiner); 92 Baldini ( 85′ Dimatteo), 9 Di Biase ( 85′ La Marca). In panchina. 1 Franzini, 12 Menicucci, 11 Sinani, 20 Morleo, 27 Campedelli, 36 Rabuffi, 37 Gaglioti, 80 Chiabotto, 99 Chianese. All. Nisticò

Pontedera (4-3-3): 22 Biagini; 7 Migliardi, 5 Corradini ( 66′ Vona), 21 Perretta, 23 Cerretti ( 66′ Bassanini); 10 Ladinetti, 14 Manfredonia ( 88′ Pietrelli), 4 Milazzo ( 66’Bucancil); 11 Ianesi, 33 Battimelli ( 46′ Tarantino), 17 Vitali. In panchina: 1 Vanucchi, 30 Strada, 6 Gueye, 13 Scaccabarozzi, 18 Paolieri, 19 Pretato, 26 Tempre, 27 Coviello. All. Menichini

Arbitro: Guitaldi di Rimini

