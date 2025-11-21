Detenuto trovato morto nella sua cella

Torino – Tragedia nella notte alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, dove un detenuto di circa 50 anni è stato trovato senza vita nella sua cella. L’uomo si è tolto la vita utilizzando un cappio rudimentale, realizzato con materiale di fortuna e fissato allo spioncino della porta blindata.L’allarme è scattato intorno all’1.15, quando un agente della Polizia Penitenziaria, durante un controllo di routine ha notato un’anomalia nella posizione del blindo della cella. Pur trovando lo spioncino bloccato, l’agente è riuscito ad aprire parzialmente la porta e trovando il detenuto privo di sensi.Il personale penitenziario ha avviato le manovre di soccorso, in attesa dell’arrivo del 118. Ogni tentativo è sembrato però vano: alle 2:30 è stato comunicato il decesso.