Incendio a Torino Villaretto: a fuoco il tetto di una ditta

Torino – Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri, giovedì 20 novembre 2025, sul tetto di una ditta dell’area industriale di strada del Francese a Torino, al civico 137. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti con quattro squadre per lo spegnimento, che ha richiesto alcune ore. Sull’edificio si stavano svolgendo lavori di rifacimento della copertura e quindi è verosimile che il rogo sia in qualche modo legato a questi, quindi non doloso. Non ci sono state persone coinvolte.