Incidente manda in tilt il traffico in tangenziale

Milano -A causa di un incidente stradale il traffico è andato totalmente in tilt sulla Tangenziale Ovest di Milano. Stando a quanto segnalato da MilanoSerravalle, l’ente gestore della strada, la coda in direzione nord è arrivata a superare i 9 chilometri. L’incidente è avvenuto attorno alle 9.20, nel tratto tra l’uscita 6, Sp 59 Corsico Gaggiano, e l’uscita A7, Famagosta Assago. Sul posto l’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato un equipaggio in codice giallo: una donna è rimasta ferita.