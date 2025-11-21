Pallacanestro Eurolega – Crollo interno dell’Olimpia Milano: al forum passa l’Hapoel Tel Aviv

Milano (Olimpia Milano – Hapoel Tel Aviv 83-105) – La squadra di Messina si ferma dopo quattro vittorie di fila e incappa nel sesto ko stagionale in Europa. La squadra ospite segna 40 punti con Blakeney e Oturu e rimane in vetta. Milano tiene un tempo e poi crolla nella ripresa contro la capolista Hapoel Tel Aviv, che chiude la sfida sull’83-105 dopo aver toccato anche il +30 nel finale infliggendo ai Biancorossi la sesta sconfitta stagionale in Eurolega (record ora di 6-6 per la squadra di Messina) dopo quattro vittorie di fila in Europa.Troppo forti e fisici soprattutto sotto canestro gli israeliani per i padroni di casa, che pagano diverse assenze e le non migliori condizioni fisiche di diversi big.Dopo una partenza sprint degli uomini di Itoudis, l’EA7 ha tenuto il ritmo dei rivali fino all’intervallo, chiuso sul 45-49. Nella ripresa però l’Hapoel si scatena mettendo in scena una grande prova di forza e chiudendo i giochi praticamente subito con un parziale di 12-0 che indirizza la gara, mentre Milano sulle gambe non trova la forza di rientrare.Non basta l’ottima prova di Bolmaro (16 punti) ed Ellis (15), perché la squadra israeliana domina in attacco chiudendo col 63% dal campo (il 72% da due) con Blakeney (20) e Oturu (20 con 7 rimbalzi) tra i protagonisti e rimanendo così in vetta alla classifica. L’EA7 tornerà in campo domenica alle 16 in casa di Trieste in campionato.

Olimpia Milano – Hapoel Tel Aviv

Parziali: (25-25, 20-24, 19-27, 19-29).

Olimpia Milano: Mannion 2, Ellis 15 (6 ast), Tonut, Bolmaro 16, Brooks 12, LeDay 11, Ricci 6, Flaccadori n.e, Guduric 3, Shields 6, Totè 8, Dunston 4. Coach Messina.

Hapoel Tel Aviv: Motley 17, Jones 8 (10 ast), Blakeney 20, Bryant 18 (6 reb), Segev, Palatin, Timor, Ennis, Malcolm 6, Micic 13 (5 ast), Wainright 3, Oturu 20 (7 reb). Coach Itoudis.