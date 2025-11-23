Accoltella l’ex compagna e scappa: 67 enne trovato nella notte

Montoggio (Ge) – Era in fuga da diverse ore ma è stato rintracciato nella notte, nei pressi di Casella, in provincia di Genova. Si tratta di un 67 enne che ieri pomeriggio ha accoltellato l’ex compagna 75 enne a Montoggio, comune in provincia di Genova. L’aggressione era avvenuta al culmine di una lite nell’abitazione della donna, colpita con più fendenti dall’uomo prima di scappare nei boschi. A dare l’allarme erano stati alcuni vicini che avevano sentito le urla. Sul luogo erano intervenuti i Carabinieri oltre ad una ambulanza della Croce Verde di Busalla e l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. La vittima era stata trovata con sei ferite ed era stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale San Martino. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Le ricerche del fuggitivo, condotte dai Carabinieri, si sono concluse nel cuore della notte. L’uomo è stato trovato, infatti, in stato di ipotermia, ma in buone condizioni di salute. Adesso dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.