Cade dal secondo piano, uomo di 41 anni muore dopo la corsa disperata al Cto

Torino – Si trovava su una scala, in un balcone, ma per motivi ancora da ricostruire ha perso l’equilibrio ed è caduto dal secondo piano. E’ scattata l’emergenza, ieri pomeriggio, 22 Novembre, in via San Secondo 31, a Torino, per soccorrere un uomo di 41 anni. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero che lo hanno rianimato sul posto grazie all’intervento dell’equipe dell’ambulanza e poi lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Cto. Ma per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo il ricovero.

