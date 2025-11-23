Calcio Serie A – Un lampo di Pulisic regala il derby al Milan

Milano ( Inter – Milan 0-1) – Il Milan supera 1-0 l’Inter nel derby di Milano, tornando alla vittoria dopo lo stop di Parma e soprattutto scavalcando i nerazzurri al secondo posto in classifica, a -2 dalla Roma capolista. La squadra di Allegri soffre a lungo l’intensità di quella di Chivu, si salva nel primo tempo grazie ai miracoli di Maignan e ai due legni colpiti dagli avversari, poi la sblocca a inizio ripresa con una zampata del solito Pulisic. L’Inter ha la grande chance di impattare con un penalty assegnato per fallo di Pavlovic su Thuram, ma Calhanoglu si fa ipnotizzare da un eroico Maignan e il risultato non cambia più. Ora ci sono cinque squadre in tre punti in vetta a un campionato più aperto che mai.L’avvio dell’Inter è come sempre estremamente aggressivo e dopo 4′ serve un miracolo di Maignan per negare a Thuram l’1-0 dopo una meravigliosa girata di testa in tuffo dell’attaccante nerazzurro. Il Milan fatica un po’ a carburare, ma dopo aver lasciato sfogare l’avversario nel primo quarto d’ora alza progressivamente il baricentro, pur non riuscendo mai a rendersi davvero pericoloso. Al 27′, dopo una fase piuttosto sonnacchiosa, è di nuovo l’Inter ad andare vicinissima al vantaggio: Acerbi salta completamente solo sul primo palo su un corner di Calhanoglu, gira bene di testa ma colpisce in pieno il palo alla destra di Maignan. Al 37′ una sponda aerea di Thuram libera al destro nel cuore dell’area Lautaro, ma Maignan ha ancora un riflesso felino e devia il pallone sul palo salvando nuovamente i suoi.Nella ripresa lo spartito di gara è sostanzialmente lo stesso, l’Inter fa la partita, il Milan si affida soprattutto alle ripartenze, che però dopo una manciata di minuti si rivelano letali: un pallone perso da Calhanoglu viene affidato al destro di Saelemaekers, Sommer si allunga sulla conclusione del belga, ma Pulisic ci si fionda anticipando Akanji e portando in vantaggio i suoi. La squadra di Chivu sembra un po’ frastornata dal gol subito, ma poco prima della mezzora ha la grandissima occasione di rimettere a posto le cose. Il Var richiama al monitor Sozza per un pestone di Pavlovic ai danni di Thuram, l’arbitro assegna il penalty e sul dischetto si presenta naturalmente Calhanoglu, ma un Maignan in versione supererore neutralizza il tentativo del turco.

Milan – Inter

Gol: 8′ st Pulisic

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (40′ st Diouf), Bastoni; Carlos Augusto, Barella (40′ st Esposito), Calhanoglu (33′ st Zielinski), Sucic, Dimarco; Lautaro (21′ st Bonny), Thuram. Allenatore: Chivu

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (33′ st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (33′ st Nkunku), Leao (41′ st Loftus-Cheek). Allenatore: Allegri

Arbitro: Sozza