Calcio Serie A – Vittoria importante per il Napoli: battuta 3-1 l’Atalanta

Napoli ( Napoli – Atalanta 3-1) – Il Napoli batte 3-1 l’Atalanta nel quarto anticipo della 12esima giornata di Serie A, ritrova la vittoria dopo le tensioni delle ultime settimane e torna in vetta alla classifica almeno per una notte. La squadra di Antonio Conte parte con l’acceleratore premuto e chiude la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta di uno scatenato Neres (17′ e 38′) e al primo gol con la maglia azzurra di Lang (45′). Tutte marcature frutto di splendide manovre corali.

Nella ripresa la musica cambia completamente anche grazie all’ingresso di Scamacca, che permette ai suoi di alzare moltissimo il baricentro e che accorcia subito le distanze con una splendida girata al volo (53′). La rimonta bergamasca però si ferma lì, nonostante i ripetuti tentativi d’assedio, e per Palladino arriva un immediato ko nel match d’esordio.

I nerazzurri restano lontanissimi dall’Europa, mentre i partenopei tornano a fare la voce grossa, in attesa di capire come ridisegneranno la classifica le due sfide cruciali di domenica: Cremonese-Roma e il derby di Milano.

Napoli – Atalanta

Gol: 17′ e 38′ Neres , 45′ Lang , 8′ st Scamacca

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (19′ st Juan Jesus), Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (24′ st Mazzocchi); Lang (24′ st Elmas), Højlund (30′ st Lucca, Neres (24′ st Politano). Allenatore: Conte

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (1′ st Kossounou); Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta (17′ st Zalewski); Pasalic (1′ st Scamacca), Lookman (37′ st Maldini); De Ketelaere (32′ st Samardzic).Allenatore: Palladino

Arbitro: Di Bello