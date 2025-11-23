Calcio Serie B – Settimo sigillo per il Monza: Cesena battuto e Biancorossi in fuga

Monza ( Monza – Cesena 1-0) – ll Monza parte subito forte, imponendo ritmo e pressione. Dopo alcune occasioni dalla distanza, la squadra di Bianco trova il vantaggio al 37’: Azzi avvia l’azione, Dany Mota rifinisce e Obiang insacca con precisione. Il Cesena prova a reagire con Blesa e Frabotta, ma la difesa biancorossa regge fino all’intervallo.Nella ripresa gli ospiti alzano il baricentro e sfiorano il pari con Berti e Shpendi, ma Thiam è attento. Al 70’ Shpendi trova la rete, annullata dal VAR per fuorigioco. Il Monza risponde con la discesa di Azzi e le proteste per un contatto in area su Mota, ma il direttore di gara lascia correre. Nel finale il Cesena tenta l’assalto, complice qualche errore difensivo biancorosso, ma Thiam salva ancora su Shpendi e Berti.Dopo quattro minuti di recupero, il Monza porta a casa tre punti preziosi, confermando solidità e cinismo, mentre il Cesena resta a mani vuote nonostante la generosità mostrata. Ora la squadra di Bianco ha 29 punti, il Modena, secondo, 26.

Monza – Cesena

Gol: 37′ Obiang

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo (84′ Lucchesi), Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang (69′ Colombo), Pessina, Azzi; Colpani (61′ Ciurria), Mota (84′ Delli Carri), Alvarez (69′ Maric). In panchina : Pizzignacco, Strajnar, Caprari, Sardo, Zeroli, Bakoune, Petagna. All.: Bianco.

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (83′ Magni), Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti (83′ Bertaccini), Francesconi (75′ Adamo), Frabotta (75′ Bastoni); Blesa (61′ Olivieri), Shpendi. In panchina.: Siano, Ferretti, Arrigoni, Bastoni, Celia, Amoran, Guidi, Diao. All.: Mignani.

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo.