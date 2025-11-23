Calcio Serie C – Leonardi punisce i Bianconeri: ko per la Juventus U23

Ternana ( Ternana – Juventus U23 1-0) –La Ternana batte la Juventus Next Gen 1-0 al “Liberati” grazie al gol di Leonardi al 68’, arrivato appena un minuto dopo il suo ingresso in campo. La squadra di Liverani, schierata con il 3-4-1-2, conduce una gara solida: difesa ordinata, buon pressing e maggiore incisività negli ultimi metri rispetto ai bianconeri. La Juventus di Brambilla, organizzata nel 3-4-2-1, costruisce con ordine ma fatica a rendersi realmente pericolosa: Guerra è neutralizzato dalla retroguardia Rossoverde, mentre gli ingressi di Deme e Cudrig non cambiano l’inerzia del match. Nel finale la Ternana gestisce il vantaggio con personalità e porta a casa una vittoria meritata, frutto di compattezza collettiva e dell’impatto decisivo dei cambi. Sconfitta merita, per quanto visto sul campo, per la Juventus Next Gen, che, al Liberati, cade 0-1 contro una Ternana che ha dominato per larghi tratti del match, andando più volte vicina al 2-0. Con questo successo, gli umbri salgono al quarto posto in classifica a 24 punti, mentre la Juve, nonostante il k.o, resta 13 esima a quota 17 punti, in attesa di recuperare il match con il dubbio mercoledi prossimo.

Ternana – Juventus U23

Gol: 68′ Leonardi

Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano (Cap.), Martella (87′ Bianay); Romeo (87′ Maestrelli), Garetto (95′ McJannet), Vallocchia, Ndrecka; Orellana (67′ Durmush); Ferrante (67′ Leonardi), Dubickas. In panchina.: Vitali, Tripi, Loiacono, Brignola, Meccariello, Pettinari, Turella, Biondini, Bruti, Proietti. All.: Fabio Liverani

Juventus N.G. (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Gil; Savio, Faticanti, Mazur (87′ Ngana), Pagnucco (76′ Vacca); Amaradio (63′ Deme), Okoro (87′ Pugno); Guerra (Cap., 63′ Cudrig). In panchina.: Scaglia, Bruno, Anghelè, Bassino, Brugarello, Crapisto, Martinez, Perotti. All.: Massimo Brambilla

Arbitro: Andrea Migliorini (sez. Verona)