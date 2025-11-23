Calcio Serie C – Sconfitta per il Novara contro il Renate

Novara ( Novara – Renate 0-1) – Due passi avanti e uno indietro per il Novara nel campionato di serie C. Dopo aver vinto due partite consecutive con il Lecco e a Sesto con l’Alcione, facendo pensare che fosse finalmente la strada giusta, gli azzurri di Zanchetta vengono sconfitti al Piola dal Renate, perdendo 1-0. La beffa è maturata nella ripresa, al 33’ quando De Leo è andato via sulla destra, e dopo essere entrato in area ha trafitto in diagonale Boseggia. Nel finale l’arrembaggio della squadra di Zanchetta, più di nervi che di testa, ma che fruttava solo alcune mischie. E in una di queste, al 96’, gli azzurri reclamavano per un tocco di braccio di un difensore del Renate. Ma dopo aver rivisto l’azione al monitor l’arbitro non prendeva provvedimenti e la partita finita 1-0 per i lombardi.

Novara – Renate

Gol: st, 33’ De Leo

Novara(3-5-2): Boseggia; Cannavaro (42’st Bertoncini), Citi, Khailoti; Valdesi (42’st Arboscello), Basso (27’st Ranieri), Di Cosmo, Donadio, Dell’Erba; Lanini, Alberti (29’st Morosini). All. Zanchetta

Renate (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco (37’st Ghezzi), Delcarro, Esposito (17’st Rossi), Bonetti (24’st Calì), Ruiz Giraldo; Kolaj (17’st De Leo), Karlsson (24’st Anelli). All. Foschi

Arbitro: Colelli di Ostia Lido