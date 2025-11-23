Pallacanestro Serie A – Primo stop interno per la Bertram: a Tortona passa Venezia

Tortona ( Bertram Tortona – Umana Reyer Venezia 90-98) – Dopo le trasferte in Friuli Venezia-Giulia contro Pallacanestro Trieste e Apu Old Wild West Udine, la Bertram Derthona Tortona ritorna a giocare davanti ai propri tifosi, dove subisce la prima sconfitta casalinga contro l’Umana Reyer Venezia, corsara 90-98 in Nova Arena. Ai bianconeri di Mario Fioretti non basta l’ennesima prestazione da trascinatore da parte di Christian Vital (22 punti con 3/6 dall’arco) e i 16 punti di Tommaso Baldasso, che giovedì sarà protagonista con la Nazionale italiana nella sfida contro l’Islanda proprio a Tortona. Il primo quarto parte all’insegna dell’equilibrio, con una schiacciata da urlo di Dominik Olejniczak (8 punti e 8 rimbalzi) che rompe il ghiaccio a 6:09 sul cronometro. La Bertram mantiene il vantaggio anche grazie a un 3+1 di Vital, ma i primi dieci si concludono in parità assoluta sul 22-22.L’inizio incoraggiante della Bertram porta i bianconeri al massimo vantaggio sul 31-26 con un layup in penetrazione di Andrea Pecchia. Da quel momento, però, gli orogranata infilano un 18-3 di parziale che porta la Reyer sul +10 (34-44), con i bianconeri che reagiscono con due triple consecutive di Baldasso; dopo una tripla di Prentiss Hubb (10 punti e 9 assist), si va all’intervallo con Venezia avanti 47-52.Due iniziative personali di Arturs Strautins portano il Derthona sotto 51-52 a inizio secondo tempo, ma il terzo quarto vede un nuovo allungo da parte degli orogranata, che riprendono il controllo della partita grazie a un Ky Bowman in palla e si portano sul +11 (60-71) con 3:10 da giocare dopo la schiacciata in contropiede di Jordan Parks. La Reyer entra nel quarto quarto avanti 64-74. L’orgoglio Bianconero porta la Bertram a dimezzare lo svantaggio, trascinata sul -5 (77-82) da Baldasso e Vital con 4:55 minuti sul cronometro, ma l’Umana gioca una seconda frazione di quarto quarto da protagonista, incrementando il massimo vantaggio sul +15 (77-92) con un parziale di 10-0. Il confronto ad alta quota vede la Reyer Venezia vittoriosa prima della sosta: la squadra di Mario Fioretti tornerà in campo l’8 dicembre contro la Virtus Olidata Bologna.

Bertram Tortona – Umana Reyer Venezia

Parziali: (22-22, 47-52, 64-74)

Tortona: Vital 22, Hubb 10, Gorham 8, Manjon N.E., Pecchia 6, Chapman 4, Tandia N.E., Strautins 9, Baldasso 16, Olejniczak 8, Biligha 2, Riismaa 5. All. Fioretti.

Venezia: Tessitori 12, Cole 15, Horton 10, Lever N.E., De Nicolao N.E., Candi, Bowman 14, Wheatle 7, Nikolic 7, Parks 8, Wiltjer 23, Valentine 2. All. Spahija.

Arbitri: Bartoli di Trieste, Bongiorni di Pisa, Attard di Firenze.