Pallacanestro Serie A2 – La Reale Mutua vince in Puglia contro Ruvo: finisce 65-79

Ruvo di Puglia ( Ruvo di Puglia – Basket Torino 65-79) – Dopo la preoccupante striscia di cinque ko di fila, la squadra di coach Moretti ritrova finalmente la vittoria sul campo di Ruvo di Puglia, in uno scontro che aveva acquisito un peso specifico importante trattandosi di due squadre che erano appaiate a 4 vittorie e 8 sconfitte. Robert Allen (21 punti e 15 rimbalzi) ha trascinato Torino per trovare una vittoria necessaria non solo per il morale ma anche concretamente per tornare a racimolare punti vitali per allontanarsi dalla zona calda della classifica, in vista di un altro impegno importante nel turno infrasettimanale tra soli tre giorni contro Roseto, questo mercoledì tra le mura amiche del Pala Gianni Asti.Torino parte in equilibrio con i padroni di casa, trovando punti da Allen e sfruttando i rimbalzi offensivi, ma chiude la prima frazione avanti di soli 2 punti sul 16-18. Nel secondo periodo le triple di Severini, Tortù e Massone non bastano a evitare il sorpasso pugliese, favorito da due palle perse che spostano l’inerzia: all’intervallo è 36-35. Nel terzo quarto Allen trascina l’attacco, la difesa limita Moody e la Reale Mutua vola fino al +17, prima che Anumba chiuda sul 46-60. L’ultimo periodo è confuso e ricco di falli tecnici e antisportivi, con Ruvo che prova a rientrare ma senza continuità. Torino controlla e con Allen e Schina chiude 65-79 portando a casa due punti importanti.

Ruvo di Puglia – Basket Torino

Parziali: (16-18, 20-17, 10-25, 19-19)

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Tommaso Laquintana 14 (3/7, 1/2), Mihajlo Jerkovic 12 (2/3, 1/4), Aanen Moody 10 (2/4, 2/6), Micheal Anumba 8 (2/3, 1/1), Pierre Brooks ii 7 (2/4, 1/3), Scott Ulaneo 5 (2/2, 0/0), Jacopo Borra 4 (1/3, 0/0), Aleksa Nikolic 3 (0/0, 1/4), Bernardo Musso 2 (1/1, 0/2), Thomas Reale 0 (0/1, 0/1), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Filippo Di zanni 0 (0/0, 0/0).

Reale Mutua Torino: Robert Allen 21 (8/12, 1/2), Macio Teague 15 (6/11, 0/6), Federico Massone 12 (2/4, 2/6), Matteo Schina 10 (2/2, 2/4), Lorenzo Tortu’ 9 (0/2, 2/6), Giovanni Severini 6 (0/1, 2/3), Davide Bruttini 6 (3/5, 0/0), Umberto Stazzonelli 0 (0/1, 0/0), Marco Cusin 0 (0/1, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0).