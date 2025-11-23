Pallacanestro Serie B Interregionale: Gulliver Derthona lotta fino all’ultimo ma la spunta Bocconi Milano

Tortona ( Gulliver Derthona – Bocconi Milano 80-83 dts) – Il Gulliver Derthona si arrende al supplementare ed esce sconfitto contro Bocconi Milano nella nona giornata del campionato di Serie B Interregionale Conference Nord.Una Tortona priva di Bottelli fatica nella prima parte di gara a trovare ritmo offensivo e concede a Bocconi due mini-parziali pesanti, andando al riposo lungo sul 27-40 in favore degli ospiti. Al rientro in campo, però, cambia completamente l’inerzia: i Leoni giocano un terzo quarto di grande intensità, aumentano il ritmo e dimezzano lo svantaggio, riaprendo una partita che sembrava ormai segnata. Gli ultimi dieci minuti diventano una vera battaglia. Dopo due minuti, arriva il primo vantaggio del Derthona, ma Bocconi risponde prontamente con i liberi di Valentini. Tre canestri consecutivi dei Leoni valgono il +3, con Tortona che prova l’allungo, ma una tripla pesantissima di Fontana a 15 secondi dalla sirena ristabilisce la parità e manda tutto al supplementare. Nell’overtime le due squadre si alternano al comando restando punto a punto. Infante tiene in partita la formazione ospite fino agli ultimi istanti. Taverna è glaciale dalla lunetta e, con il suo 2/2 a 30 secondi dal termine, riporta avanti Tortona, ma i due punti di Valentini gelano il Pala Camagna e restituiscono il vantaggio a Milano. L’ultima conclusione dei Leoni si spegne sul ferro e con essa svaniscono le speranze di rimonta dei bianconeri. Il prossimo impegno vedrà il Gulliver impegnato sabato 6 dicembre, in casa alle 20:30 contro la Pallacanestro Pavia.

Gulliver Derthona – Bocconi Milano

Parziali: (16-16, 27-40, 51-58)

Derthona: Di meo 13, Fogliato, Bresciani 3, Borasi ne, Furfaro ne, Wilkinson, Pisati, Bellinaso 18, Coulibaly 14, Bordoni ne, Josovic 26, Taverna 6. All. Talpo Ass Fanaletti

Bocconi D’Arcangelo, Renoldi ne, Bellora 5, Guarise 14, Ghezzi, Valentini 9, Bordi 12, Infante 25, Marchetti, Fontana 18.