Uomo ubriaco da in escandescenze in un bar: arrestato

Valenza (Al) – Notte movimentata a Valenza, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver dato in escandescenze in un bar in Via Dante. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo aveva bevuto e avrebbe iniziato ad infastidire i clienti del locale, creando disagio e tensione tra i clienti. Quando la situazione è degenerata è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri di Valenza. All’arrivo dei militari, chiamati per riportare la calma, l’uomo ha continuato a mostrare un atteggiamento aggressivo ed ostile, opponendosi alle richieste di collaborazione. Ne è scattata una collocazione con i militari, che dopo alcuni momenti di tensione sono riusciti a bloccare l’uomo e l’hanno poi arrestato. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza, a supporto delle operazioni e per eventuali accertamenti sanitari.