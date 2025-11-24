Calcio Serie A – Il Como corsaro a Torino: vince 1-5

Torino ( Torino – Como 1-5) – Il Como regala spettacolo e nella dodicesima giornata di Serie A si impone 5-1 in casa del Torino. Protagonista assoluto è Addai, autore delle prime due reti dei lariani (36′ e 52′), intervallate dal rigore di Vlasic a segno nel recupero del primo tempo. Nella ripresa, chiudono i conti Ramon (71′), Nico Paz (76′), che torna al gol dopo più di un mese, e Baturina (86′). Fabregas gongola: è sesto con 21 punti, mentre Baroni resta a 14.All’Olimpico Grande Torino, la prima occasione è per Morata, che però tutto solo su assist di Da Cunha sbaglia di testa.Al minuto 35′, però, il vantaggio dei lariani è inevitabile: Jesus Rodriguez sfonda sulla sinistra e mette dentro, dove dall’altro lato si inserisce Addai per l’1-0 della squadra di Fabregas. Prima dell’intervallo, però, proprio l’autore dell’assist la tocca di mano in area e provoca il rigore dell’1-1, trasformato da Vlasic, che pareggia nel secondo minuto di recupero.Il 3-1 arriva nelle ripresa: Ramon impatta di testa il cross di Perrone e chiude la partita. Al 76′, c’è pure spazio per il ritorno al gol di Nico Paz, che segna ma festeggia solo dopo la conferma del Var dopo l’iniziale annullamento per fuorigioco. La festa si completa con il gol di Baturina, entrato all’84’ e a segno due minuti dopo. Finisce con la festa del Como, sesto con 21 punti, e con i fischi al Torino, che resta a 14 dopo un match da incubo per Baroni.

Torino – Como

Gol: 36′ e 7′ st Addai , 47′ Vlasic , 27′ st Ramon , 31′ st Nico Paz, 41′ st Baturina

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze , Maripan , Masina ; Pedersen (16′ st Nkounkou ), Casadei (21′ st Anjorin ), Asllani , Vlasic (33′ st Gineitis ), Lazaro ; Ngonge (21′ st Aboukhlal ), Zapata (33′ st Njie ). In panchina: Popa, Israel, Dembélé, Coco, Biraghi, Ilkhan. All.: Baroni

Como (4-2-3-1): Butez ; Smolcic (12′ st Vojvoda ), Ramon , Diego Carlos , Valle ; Da Cunha , Perrone (39′ st Posch ); Addai , Nico Paz (39′ st Baturina ), Jesus Rodriguez (31′ st Kempf ); Morata (31′ st Douvikas ).In panchina: Vigorito, Cavlina, Moreno, Van Der Brempt, Caqueret, Kühn, Cerri. All.: Fabregas

Arbitro: Bonacina