Calcio Serie B – Ritorna al successo la Samp: battuta 1-0 la Juve Stabia

Genova ( Sampdoria – Juve Stabia 1-0) –La Sampdoria torna al successo, il primo della gestione Gregucci-Foti, e si rimette in carreggiata riagganciando il treno salvezza. Partita agraria in cui i blucerchiati hanno tenuto il mano il pallino del gioco, faticando però a rendersi pericolosi in zona goal. I tre punti arrivano grazie a un calcio di rigore trasformato dal solito Coda a inizio ripresa, dopo un fallo di Ruggero su Vulikic costato anche il cartellino rosso al difensore campano. Primo tempo di predominio blucerchiato con due traverse colpite, in maniera abbastanza estemporanea, da Coda e Deapaoli, nella ripresa, dopo la rete, tanti falli e poco gioco, una sola occasione per il pareggio delle Vespe con Mosti e poi gioco con il cronometro fino al triplice fischio.

Sampdoria – Juve Stabia

Gol: 13’ s.t. rig. Coda

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Vulikic, Hadzikadunic, Venuti; Giordano (28’ s.t. Ioannou), Benedetti (41’ s.t. Casalino), Bellemo (41’ s.t. Ferri), Conti (28’ s.t. Barak), Depaoli (17’ s.t. Pafundi); Cherubini, Coda. All. Gregucci.

Juve Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni (46’ s.t. Baldi), Mosti (46’ s.t. Pieri), Leone (17’ s.t. Maistro), Correia, Cacciamani (35’ s.t. Piscopo); Candellone, Gabrielloni (17’ s.t. Pierobon). All. Abate

Arbitro: Luca Zufferli della sezione di Udine