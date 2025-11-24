Colpito da un malore improvviso, muore in strada

Milano – Il malore improvviso e le sirene delle ambulanze, ma purtroppo è stato tutto inutile. Un anziano di 77 anni è morto dopo essere stato colpito da un malore in via Console Marcella Milano (zona Villapizzone) nella mattinata di lunedì 24 novembre.Tutto è successo intorno alle 7.35, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, ma non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. In via Console Marcello sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Milano per gli accertamenti del caso.