Finto Carabiniere truffa una anziana: arrestato 36 enne napoletano

Rapallo (Ge) – I Carabinieri di Rapallo hanno arrestato un 36 enne napoletano, Gennaro Cerqueto, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di una donna di 78 anni a Rapallo. La donna ha raccontato ai militari di aver ricevuto una telefonata sul suo telefono fisso da un uomo che si è qualificato come Carabiniere. Le aveva detto che un rapina in gioielleria era stata commessa usando la sua auto e che era necessario verificare la liceità dei suoi gioielli. Alla vittima è stato ordinato di rimanere in linea fino all’arrivo del presunto collega, che poco dopo si è presentato alla porta con una giacca scura recante, sul retro, una scritta che lei ha interpretato come “Carabinieri”. L’uomo si è fatto consegnare tutti i contanti e l’oro, assicurando che avrebbe portato il materiale in caserma e lo avrebbe restituito dopo mezz’ora. E’ poi fuggito a piedi. Il valore complessiva della refurtiva era di circa 25 mila euro. La donna, non vedendo tornare il militare, ha chiamato la figlia e ha sporto denuncia. I Carabinieri di Rapallo hanno raccolto la descrizione dell’uomo e hanno diffuso una nota di ricerca. Poco dopo hanno appreso che a Sestri Levante era stato identificato un soggetto compatibile. Fondamentale la testimonianza del tassista che aveva accompagnato l’uomo fino all’abitazione della vittima. Le telecamere comunali di Rapallo hanno documentato i suoi movimenti, riprendendolo mentre saliva sul taxi e poi mentre raggiungeva la stazione ferroviaria. da cui si è diretto verso il Sud Italia. Ricostruita la tratta i Carabinieri hanno allertato la Polizia Ferroviaria. Cerqueto è stato individuato la sera stessa a bordo del Frecciarossa Milano – Napoli, fermato a Termini e identificato. Il suo zainetto è stato recuperato alla stazione di Napoli centrale: al suo interno c’erano gioielli, banconote da 50 euro, alcuni indumenti e una ricevuta bancaria intestata alla donna. L’intera refurtiva è stata sequestrata e riconsegnata alla proprietaria. Cerqueto è stato trasferito nel carcere di Napoli.