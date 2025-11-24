Incidente sul lavoro a Santena: uomo folgorato in cabina elettrica

Torino – Un uomo di 44 anni è rimasto vittima di una folgorazione mentre operava all’interno di una cabina elettrica situata all’incrocio tra Strada Quaglia e l’ex statale 29 a Santena, nelle prime ore di lunedì 24 novembre. L’uomo ha perso coscienza a causa della scossa, ma grazie all’intervento tempestivo dei colleghi è stato rianimato e ha ripreso coscienza. Le sue condizioni non destano preoccupazioni per la vita.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero, che lo hanno trasferito all’ospedale Molinette di Torino, e i vigili del fuoco del distaccamento di Chieri. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Chieri e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To5, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.