Pallacanestro Serie B – Cade contro Vendemiano il Monferrato Basket: finisce 87-66

Conegliano ( Rucker San Vendemiano – Monferrato Basket 87-66) – La Novipiù Monferrato Basket esce sconfitta dalla trasferta di Conegliano, dove alla “Prealpi San Biagio Arena” la Rucker San Vendemiano si impone 87-66 al termine di una gara che ha visto i padroni di casa prendere il controllo nella parte centrale del match. L’avvio è equilibrato: la Rucker prova subito a imporre ritmo e aggressività, mentre la Novipiù costruisce attacchi più ragionati trovando in Guerra i primi canestri della serata. Il botta e risposta dei minuti iniziali lascia spazio, nella seconda parte di frazione, a un primo allungo dei veneti che chiudono il quarto sul 25-18. Nel secondo periodo i Rossoblù inseriscono in campo il neoarrivato Kesmor Osatwna, autore di un buon impatto. Tuttavia, alcune disattenzioni a rimbalzo e le conclusioni dalla lunga distanza di Tassinari e Cebasek permettono alla Rucker di incrementare il vantaggio. I veneti approfittano dell’inerzia favorevole e all’intervallo lungo si portano sul 52-34.

Al rientro dagli spogliatoi la Novipiù prova a rimettersi in partita, ma San Vendemiano è abile a controllare ritmo e possessi. I monferrini tentano più volte di ridurre il margine, ma la Rucker gestisce con ordine e mantiene un divario sempre importante, arrivando alla terza sirena sul 66-47. Nell’ultimo quarto la formazione di coach Corbani produce la miglior reazione della serata. Una serie di canestri consecutivi – tra cui due triple di Martinoni – accende un parziale di 16-0.. L’inerzia sembra poter cambiare, ma qualche imprecisione offensiva e la ritrovata lucidità della Rucker chiudono ogni possibilità di rimonta. I veneti allungano nuovamente nel finale e fissano il risultato sull’87-66. Il prossimo turno vedrà i Rossoblù impegnati nuovamente lontano dal PalaEnergica Paolo Ferraris, sul parquet di Vigevano domenica 30 novembre.

Rucker San Vendemiano – Monferrato Basket

Parziali: (25-18, 27-16, 14-13, 21-19)

Rucker San Vendemiano: Jakob Cebasek 16 (2/4, 4/7), Ivan Onojaife 16 (6/8, 0/1), Andrea Tassinari 13 (3/6, 1/6), Riccardo Murri 10 (3/7, 1/4), Giordano Pagani 10 (3/8, 0/0), Francesco Bedetti 10 (3/6, 0/0), Nicolas Morici 6 (3/3, 0/1), Matteo Picarelli 6 (2/2, 0/5), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0), Simone Sinagra 0 (0/0, 0/0), Davide Borin 0 (0/0, 0/0). Coach Campanella

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 18 (3/9, 2/3), Tomas Zanzottera 12 (4/5, 0/4), Francesco Guerra 11 (1/1, 2/6), Kesmor Osatwna 8 (3/4, 0/1), Simone Caglio 7 (1/2, 0/1), Marco Rupil 5 (0/4, 1/9), Francesco Marcucci 3 (0/3, 1/2), Lorenzo Zangheri 2 (1/3, 0/2), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0), Destiny Osagie 0 (0/0, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/1), Vittorio Iacorossi 0 (0/0, 0/0). Coach: Corbani