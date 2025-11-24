Pallacanestro Serie B interregionale – Prima sconfitta interna per la Junior: a Casale vince Spezia Basket

Casale Monferrato ( Junior Casale – Spezia Basket 54-72) – Una vittoria netta e praticamente mai in discussione se si eccettua la parte centrale del primo tempino. Una gara scorbutica, con pochi contenuti tecnici. Si sbaglia l’impossibile da ambo le parti, anche cose banali, ma i ragazzi di coach Gabriele Ricci hanno il merito di non perdere la bussola. Se Kmetic si conferma mattatore con i suoi 23 punti a cui aggiunge 9 rimbalzi, buone indicazioni arrivano da Lamperi (12 punti e 7 rimbalzi) e da Puccioni (11 punti e 5 rimbalzi). Entrambi sempre concreti. Pesenato chiude ancora una volta in doppia-doppia (12 punti e ben 15 rimbalzi).

Junior Casale – Spezia Basket

Junior Casale: De Ros 20, Bertaina, Sirchia 5, Alberione 5, Galdiolo, Comin 4, Avonto 6, Ruiu 10, Ravioli 2, Raiteri 2, Azzano, Buscaldi ne. All. Degiovanni

Spezia Basket: Lamperi 12, Puccioni 11, Kmetic 23, Ramirez, Sabbadini ne, Tedoldi 3, Pesenato 12, Deri, Petrushevski 5, Cellerini 6. All. Ricci.

Arbitri: Davide Dell’Accio di Torino e Davide Franceri di Savona.