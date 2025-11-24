Ruba il telefonino in un negozio, 19 enne se ne accorge e lo insegue, poi lo malmena: è gravissimo

Milano – Flash da un video di pochi secondi sul profilo Instagram di ‘Welcometofavelas’. Due persone che si fronteggiano in piazza Luigi di Savoia, a due passi dalle pensiline del parcheggio taxi della Centrale. Un ragazzo vestito completamente di nero, col cappuccio della felpa calato sulla testa, colpisce un altro giovane, apparentemente centrafricano, con un calcio; quest’ultimo reagisce con un paio di pugni. All’improvviso sbuca da dietro un terzo uomo, che si avventa sul secondo e gli sferra una ginocchiata volante, buttandolo a terra, e poi gli tira un altro calcio quando l’altro è già steso sull’asfalto. Poi il primo giovane tira un altro calcio e si gira. Stacco di immagine: c’è il centrafricano a terra, immobile, e un uomo che gli sta praticando il massaggio cardiaco. Sono i frame del violentissimo pestaggio avvenuto attorno alle 21 di domenica 23 novembre in zona Centrale: il ferito, un uomo di origine gambiana non ancora compiutamente identificato, è stato soccorso dai sanitari di Areu e ricoverato in condizioni gravissime al Fatebenefratelli per i traumi riportati nel pestaggio quello che non si vede nel filmato è che nei minuti successivi c’è stato l’intervento degli agenti della Polfer di stanza in Centrale, che hanno identificato il ragazzo con la felpa nera che ha colpito il gambiano: si tratta di un diciannovenne ucraino, che è stato denunciato a piede libero per lesioni gravi.Le indagini della polizia stanno proseguendo in queste ore per dare un volto e un nome al secondo aggressore, che indossava un casco bianco al momento del raid. Al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area dello scalo ferroviario per individuare la via di fuga.