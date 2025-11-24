Tamponamento A10: non ce l’ha fatta la donna che accompagnava i turisti in pullman

Genova –Non ce l’ha fatta la donna soccorsa ieri mattina in A10 a seguito di un tamponamento tra un pullman turistico e un camion avvenuto tra Arenzano e Varazze in direzione Savona. L’incidente stradale è avvenuto all’ingresso della galleria Terralba, in prossimità di un restringimento di carreggiata. La donna, Marina Chiarina, era insegnante di inglese e tedesco e guida turistica ed era originaria del bresciano. Ieri stava accompagnando un gruppo in gita da Brescia a Nizza.La donna, M.C., era sul pullman in quanto accompagnatrice turistica. Aveva 63 anni ed era residente a Brescia. Dopo l’incidente era stata soccorsa e a lungo rianimata sul posto ma è deceduta durante il ricovero all’ospedale San Martino, dove era stata trasportata dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti sul conducente e sulla dinamica del mortale.