Trovati a rubare biciclette elettriche: denunciati in due

Casale Monferrato (Al) – Due persone, un 32enne e un 33enne, sono stati denunciati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casale e del Comando Stazione di Ottiglio dopo essere stati colti sul fatto mentre stavano portando via 4 bici elettriche per un valore di 20mila euro. L’arrivo immediato delle pattuglie ha permesso di intercettare nel vicino comune di Pontestura un furgone sospetto con all’interno il bottino del furto appena compiuto dai due uomini a bordo.I due fermati, riconosciuti anche grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza, sono stati denunciati per furto aggravato e ricettazione.