Cinque arresti a Torino dopo una serie di interventi dei Carabinieri

Torino – Nelle ultime ore i Carabinieri di Torino sono intervenuti in più zone della città per gestire una serie di episodi che hanno portato a cinque arresti. Il primo intervento è avvenuto intorno alle 4:30 in via Principi D’Acaja, nel quartiere Cenisia. Due uomini di origine nordafricana, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi mentre tentavano di forzare la portiera di una Jeep Wrangler. Durante il controllo, i militari hanno trovato arnesi da scasso e uno smartphone rubato poco prima in piazza Statuto. I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato e rapina in concorso.Poco dopo, in via Elvo all’angolo con corso Giulio Cesare (Barriera di Milano), i carabinieri hanno individuato una Fiat Qubo rubata con a bordo un uomo di 45 anni di origine tunisina e una donna torinese di 25 anni. La perquisizione ha permesso di recuperare documenti e un bancomat sottratti nei giorni precedenti. L’uomo è stato arrestato per ricettazione in concorso, mentre la donna è stata denunciata. All’alba, in corso Marconi a San Salvario, un uomo di 38 anni di origine egiziana, in forte stato di alterazione, ha colpito con calci alcune auto in sosta e si è poi denudato davanti all’Istituto Manzoni, compiendo atti osceni. All’arrivo dei militari ha reagito con violenza, colpendoli con calci e pugni. È stato arrestato per atti osceni e resistenza a pubblico ufficiale.