Incidente nel milanese, schianto frontale tra un furgone e un tir: morto ragazzo di 23 anni

Milano – Tragico incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 24 novembre nel Milanese. Un tir e un furgone sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale. Il drammatico bilancio è di un morto: un ragazzo di 23 anni alla guida del mezzo più piccolo.La chiamata ai soccorsi è arrivata circa un quarto d’ora prima delle 18, per un sinistro sulla Ss9 via Emilia all’altezza del Comune di Vizzolo Predabissi. Due le persone per cui sono intervenuti gli operatori del 118. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso.Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 23 anni che si trovava alla guida di un furgone. Quando sono arrivati i soccorritori per il giovane non c’è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso in posto. Anche il conducente del tir, un uomo di 50 anni, è rimasto lievemente ferito ed è stato portato in ospedale in codice verde.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lodi e di Milano per mettere in sicurezza la strada e per estrarre i due conducenti dalle rispettive vetture. Presenti anche gli agenti della polizia locale. La dinamica non è ancora chiara.