Ruba in un negozio, aggredisce la commessa e si abbassa i pantaloni: arrestato 31 enne

Genova –Prima ha tentato di rubare alcuni profumi da un negozio di articoli per la casa, poi ha aggredito due persone e ha concluso abbassandosi i pantaloni mostrando le parti intime. Per questo motivo un uomo di 31 anni, di origine rumena, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Genova: è successo in via Opisso, a Pegli, nella serata di sabato scorso.Le volanti sono intervenute sul posto dopo la segnalazione di un tentato furto: secondo quanto ricostruito, l’uomo, in stato di ubriachezza, aveva cercato di rubare in un negozio di articoli per la cura della casa, nascondendo alcuni profumi nelle tasche della giacca per poi dirigersi verso l’uscita senza pagare.Una commessa del negozio, che si era accorta del tentativo di furto, ha tentato di bloccarlo, ma lui l’ha strattonata più volte, provocandole varie escoriazioni alla mano e al braccio: a quel punto il 31enne si è abbassato pantaloni mostrando le parti intime. Il ladro è stato arrestato per tentata rapina impropria denunciato per lesioni personali e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e sanzionato per ubriachezza manifesta e atti contrari alla pubblica decenza. Per l’indagato resta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva. due ragazzi aggrediti sono stati soccorsi e visitati presso l’ospedale Evangelico. La merce rubata, per un valore totale di 380 euro, è stata riconsegnata all’avente diritto.