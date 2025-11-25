Tentato omicidio a Pinerolo: litiga con la sorella e la prende a pugni e bastonate

Pinerolo (To) – Nel pomeriggio di Venerdì 21 Novembre 2025 un 60 enne si è recato verso l’abitazione della sorella 63 enne, in piazza San Donato a Pinerolo, aggredendola e colpendola ripetutamente con pugni sul volto e bastonate. L’aggressore ha desistito nel suo intento solo per l’intervento della vicina di casa che, sentendo le urla della donna, ha dapprima chiamato i carabinieri e poi ha prestato soccorso alla vittima. L’uomo si è dato alla fuga prima ma è stato rintracciato poco dopo nei pressi della sua abitazione, a Castagnole Piemonte, dai militari dell’Arma delle stazioni di Vigone e None.La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 Azienda Zero e ricoverata all’ospedale di Pinerolo. Non è in pericolo di vita. Il 60enne, che è noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali, è stato arrestato e per tentato omicidio e trasportato nel carcere delle Vallette a Torino. Il bastone è stato recuperato dagli investigatori. Da una prima ricostruzione, i fatti sarebbero stati originati da dissidi familiari, mai ricomposti, per la divisione dei beni ereditari.