Arrestato in centro storico mentre vende crack

Genova – I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova centro hanno arrestato un cittadino del Senegal di 21 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel corso di uno dei servizi svolti dall’arma nel centro storico per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di droga.Secondo quanto comunicato dai militari, il giovane è stato sorpreso in piazza della Commenda, mentre cedeva una dose di crack a un cittadino italiano di 44 anni, poi segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti.Nel corso dell’operazione i militari hanno sequestrato la dose ceduta e circa 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Concluse le formalità di rito, il 21enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del rito direttissimo.