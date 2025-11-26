Calcio Champions League – Spalletti conquista i primi tre punti europei: in Norvegia finisce 2-3

Glimt ( Bodo Glimt- Juventus 2-3) – La Juventus supera 3-2 il Bodø/Glimt nella quinta giornata della fase campionato della Champions League e conquista la sua prima vittoria stagionale in Europa, salendo momentaneamente in zona playoff. I bianconeri soffrono il ritmo dei norvegesi nel primo tempo e nonostante qualche buona occasione, in particolare di un ispirato Conceiçao, vengono puniti da Blomberg sugli sviluppi di corner. Nella ripresa però, complice l’ingresso di Yildiz al posto di uno spaesatissimo Adzic, la squadra di Spalletti cambia volto e la ribalta con la rete di rapina di Openda (primo gol in maglia bianconera) e con l’incornata di McKennie. Poco prima del recupero il Bodø pareggia i conti su rigore con Fet, causato da un maldestro fallo di Cabal, ma al 91′, al termine dell’ennesima azione solitaria di un imprendibile Yildiz, arriva la zampata vincente di David, che torna al gol dopo tre mesi e regala ai suoi i primi tre punti europei.Dopo tre pareggi consecutivi tra campionato e coppa Spalletti torna dunque a vincere e lo fa nella serata decisiva, quella in cui la squadra, almeno dal punto di vista della classifica europea, era spalle al muro. Lo fa con molta sofferenza, ma anche con quel coraggio e quella voglia di osare che diventano elementi imprescindibili per risollevare le sorti della stagione.

Bodo Glimt – Juventus

Gol: : 27′ Blomberg ; , 3′ st Openda , 14′ st McKennie , 42′ st rig. Fet , 45’+1 st David

Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami 5 (16′ st Moe), Bjorkan; Evjen (32′ st Jorgensen), Berg, Fet; Maatta 6 (16′ st Auklend), Hogh, Blomberg (32′ st Hauge).. Allenatore: Knutsen

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti (23′ st Thuram), Cambiaso (30′ st Cabal); Conceiçao (38′ st Zhegrova), Adzic (1′ st Yildiz); Openda (30′ st David).Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Makkelie