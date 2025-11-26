Calcio Coppa Italia Eccellenza – L’Alessandria vince la sfida di andata: battuta la Pro Villafranca 2-1

Alessandria ( Alessandria – Pro Villafranca 2-1) – Vince l’Alessandria l’andata della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Pro Villafranca per 2-1. Partita equilibrata fin dalle prime battute, con i Grigi che trovano la rete del vantaggio al 40′: Cargiolli stoppa la palla in area di petto e davanti e Cecchetto non sbaglia. Tanto nervosismo tra le due squadre, soprattutto tra le panchine, con diverse ammonizioni sventolate dal direttore di gara. Nel primo tempo, a parte il gol, sono maggiori le azioni pericolose della Pro Villafranca: Kankam, in due circostanze, prima da dentro l’area e poi da fuori cerca la rete ma in entrambe le circostanze la palla sorvola la traversa. Nel secondo tempo al 30′ il raddoppio dei Grigi: Piana sulla destra crossa al centro per la testa di Cargiolli che colpisce insaccando il gol del 2-0. Nei minuti di recupero un destro da fuori di Labardo si infila alla sinistra di Menino. Tutto aperto in vista della gara di ritorno prevista per l’11 Dicembre.

Alessandria – Pro Villafranca

Gol: pt 40′ Cargiolli; st 30′ Cargiolli, 90′ Labardo

Alessandria: 1 Menino, 2 Cociobanu (14’st Nicco), 6 Cesaretti, 10 Grandoni (23’st Picone), 11 Piana, 18 Pellegrini, 21 Cargiolli, 23 Costanzo (14’st Boveri), 24 Cirio, 26 Ventre (1’st Laureana), 28 Merlo In panchina: 22 Colla, 4 Morganti, 5 Tos, 9 Diop. All. Merlo

Pro Villafranca: 1 Cecchetto, 2 Derelitto, 3 Espinoza, 4 Brusa, 6 Di Savino, 6 Venturell0 (1’st Rosso), 7 Neri, 8 Cagliotti (13’st Silvestri), 9 Guida (18’st Labardo), 10 Bacco, 13 Kankam (27’st Tine). In panchina: 12 Barmaz, 14 Fasano, 16 Andrione, 18 Idahosa. All. Bosticco

Arbitro: Coarezza di Alba