Calcio Coppa Italia Serie C – Vittoria della Pro sull’Atalanta U23: finicsce 5-1

Vercelli ( Pro Vercelli – Atalanta U23 5-1) –Al Silvio Piola di Vercelli finisce 5-1 per i padroni di casa, si interrompe agli ottavi di finale il percorso dell’Atalanta U23 nella Coppa Italia Regionale 2025/26.La gara si apre con una conclusione di Misitano al 7’, neutralizzata da Passador, e con un cross insidioso di Bergonzi al 10’ che attraversa tutta l’area senza trovare per pochissimo la deviazione di Navarro, anticipato dal difensore della Pro Vercelli. Un minuto più tardi i padroni di casa passano in vantaggio: Akpa Akpro sfrutta una svista difensiva dell’U23 e firma l’1-0. Al 23’ arriva anche il raddoppio piemontese, con Pino che trova il gol da fuori area superando Pardel.Nella ripresa i nerazzurri non riescono a cambiare l’inerzia della gara e al 57’ arriva la doppietta di Akpa Akpro, che di testa finalizza un cross su calcio di punizione. Al 71’ Burruano entra in area e firma il quarto gol della Pro Vercelli, mentre al 79’ Comi realizza la quinta rete. Allo scadere Riccio accorcia le distanze con un tiro dal limite dell’area.

Pro Vercelli – Atalanta U23

Gol: 11′, 57′ Akpa Akpro , 23′ Pino , 71′ Burruano , 79′ Comi , 90+1′ Riccio .

Pro Vercelli: Passador, Marchetti, Burruano (72′ Haoudi), Rutigliano, Sow A. (72′ Huiberts), Iotti (C), Ronchi, Carosso (63′ Piran), Pino, Clemente (77′ Tarantola), Akpa Akpro (63′ Comi). In panchina: Rosin, Livieri, Coccolo, Mallahi, Coppola, Sow O., Zacchera, Anton. Allenatore: Michele Santoni.

Atalanta U23: Pardel, Plaia, Simonetto, Pounga, Misitano, Cassa (72′ Papadopoulos), Riccio, Tornaghi (46′ Comi), Navarro (85′ Guerini), Bergonzi (C) (72′ Idele), Lonardo (40′ Fiogbe). In panchina : Zanchi, Torriani, Berto, Manzoni, Armstrong, Colombo, Bonanomi. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

Arbitro: Gianluca Guitaldi di Rimini.