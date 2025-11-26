Calcio Serie C – Pareggia all’ultimo la Juventus U23 contro il Gubbio: finisce 1-1

Gubbio ( Gubbio – Juventus U23 1-1) – Pareggia in extremis la Juventus U23 che, dopo essere passata in svantaggio grazie alla rete di Tommasini, ristabilisce la parità a pochi minuti dal termine con la rete di Faticanti. Al 45′ passano i padroni di casa: calcio di rigore per atterramento di Perotti ai danni di Tommasini dopo un lancio con il contagiri di Di Massimo. Dal dischetto Tommasini si rivela glaciale spiazzando Scaglia e rompendo gli equilibri dell’incontro. A 10′ dal termine la Juventus U23 rimane in 10: Ghirardello va via in velocità a Pedro Felipe che lo stende prima di entrare in area di rigore. Per l’arbitro è fallo da ultimo uomo ed espulsione. In pieno recupero pareggiano gli ospiti: punizione al bacio di Faticanti che con il destro incastra il pallone nel sette dove Krapikas non può arrivare e rimette tutto in equilibrio. Prossimo impegno per i ragazzi di Brambilla Domenica in casa contro il Perugia.

Gubbio – Juventus U23

Gol: pt 45′ Tommasini; st 90′ Faticanti

Gubbio (3-5-2): 12 Krapikas; 5 Di Bitonto, 15 Signorini (56′ Bruscagnin), 4 Baroncelli; 27 Podda, 82 Djankpata ( 38′ Niang), 8 Rosaia, 21 Carraro, 34 Zallu ( 56′ Murru); 10 Di Massimo ( 77′ Ghirardello), 9 Tommasini. In panchina: 1 Bagnolini, 56 Tomasella, 19 La Mantia, 36 Barizza, 40 Costa, 44 Hraiech, 78 Conti. All. Di Carlo

Juventus U23 (3-4-2-1): 1 Scaglia; 32 Turchia, 3 Gil Puche, 4 Pedro Felipe; 26 Pagnucco, 6 Ngana( 61′ Mazur), 16 Faticanti, 33 Perotti ( 46′ Anghelè); 17 Guerra, 90 Okoro ( 46′ Pugno); 9 Deme ( 46′ Amaradio). In panchina: 22 Mangiapoco, 28 Bruno, 8 Owusu, 13 Bassino, 15 Savio, 18 Brugarello, 20 Pugno, 21 Crapisto, 31 Martinez. All. Brambilla

Arbitro: Angelillo di Nola