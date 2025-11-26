Coppa Italia Serie C – L’Inter U23 perde contro il Renate ed è eliminata

Monza ( Inter U23 – Renate 2-3) – Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Inter U23 nella Coppa Italia Serie C. La squadra di Stefano Vecchi è stata sconfitta per 3-2 dal Renate all’U-Power Stadium di Monza. Una gara intensa, combattuta, con i nerazzurri due volte avanti ma raggiunti e poi superati nei minuti finali.L’avvio premia gli ospiti, che al 6’ trovano il vantaggio con Anelli, rapido a ribadire in rete dopo una respinta di Melgrati. L’Inter U23 reagisce con ordine, cercando spazi e ritmo: al 31’ è Spinaccè a sfiorare il pareggio con un sinistro respinto da Bartoccioni. La spinta nerazzurra cresce e al 36’ arriva l’1-1: grande azione manovrata, Kamate premia l’inserimento di Lavelli, che nel cuore dell’area calcia di prima intenzione sotto l’incrocio dei pali trovando uno splendido gol. Il match resta vivo e al 79’ i nerazzurri completano la rimonta: Zuberek riceve sulla sinistra, entra in area e da posizione defilata lascia partire un sinistro potentissimo che si insacca sotto la traversa per il 2-1. Nel finale, però, arriva la svolta a favore del Renate. All’89’ Del Carro guadagna un rigore trasformato da Rossi per il 2-2. Nei minuti di recupero gli ospiti completano la rimonta: al 93’, sugli sviluppi di un corner, una mischia in area porta il pallone sui piedi di Auriletto, che da pochi passi realizza il definitivo 3-2.

Inter U23 – Renate

Gol: 6′ Anelli , 36′ Lavelli , 79′ Zuberek , 90′ rig. G. Rossi , 90’+3′ Auriletto .

InterU23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 6 Maye; 10 Kamate (24 Re Cecconi 85′), 37 Kaczmarski (14 Bovo 46′), 4 Zanchetta, 9 Topalovic (44 Berenbruch 46′), 25 David; 90 Lavelli (11 Agbonifo 76′), 7 Spinaccè (35 Zuberek 68′). In panchina: 12 Raimondi, 43 Lleshi, 8 Fiordilino, 19 Prestia, 21 Zouin, 99 Della Mora. Allenatore: Stefano Vecchi.

Renate (3-5-2): 12 Bartoccioni; 15 Ori (21 Riviera 67′), 5 Auriletto, 19 Ziu; 32 Ghezzi, 14 Calì, 6 G. Rossi, 25 Vassallo (11 Del Carro 62′), 71 Ruiz Giraldo (72 Mastromonaco 67′); 92 Anelli (10 Kolaj 76′), 13 Spalluto (77 De Leo 62′). In panchina: 22 Nobile, 33 A. Rossi, 17 Bonetti, 23 Di Nolfo, 24 Spedalieri, 28 Meloni. Allenatore: Luciano Foschi.

Arbitro: Kovacevic