Incendio devasta villetta nel milanese: distrutti tetto e pannelli fotovoltaici

Inzago (Mi) – Forse un problema al camino e da lì la scintilla verso i pannelli del fotovoltaico posizionati sul tetto. Un incendio ha gravemente compromesso una villetta bifamiliare a Inzago (Milano).Le fiamme sono cominciate nella tarda serata di martedì ma il lavoro dei pompieri è durato tutta la notte. Sul posto, in via Pasteur, sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi di soccorso. I pompieri hanno lavorato sul rogo dalle 22.30 alle 5, stando a quanto segnalato.La villetta, con due abitazioni abitate da due famiglie, è stata completamente evacuata. Durante l’incendio non ci sono state persone ferite, né intossicate. Secondo una prima analisi dei vigili del fuoco, il rogo è iniziato sul tetto della struttura. La prima ipotesi dei pompieri è che le fiamme siano partite dal camino e da lì si siano allargate ai panelli del fotovoltaico appoggiati sul tetto.