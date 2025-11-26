Misteri novesi, a Novi succede di tutto: il consigliere di Fratelli d’Italia Bertoli vota con la maggioranza Pd in consiglio comunale contro la risoluzione di Egato 6 su Acos (?)

Novi Ligure (AL) – Mentre apprendiamo che il Presidente di Egato6 Giacomo Perocchio (Lega) ha brillantemente risolto la situazione delle concessioni idriche, salvando i milioni di euro del Pnrr, agendo nell’esclusivo interesse pubblico (tra i due fuochi della spaccatura del Pd novese e Alessandrino), invece di esultare, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Marco Bertoli ha votato in consiglio comunale un documento in contrasto con la risoluzione di Egato 6, scritto da Mauro D’Ascenzi, e fatto presentare dall’avvocata Teresa Mantero, presidente del consiglio comunale. Questa “mossa” ha dell’incredibile e non può che farci pensar male: per dirla col grande Giulio: “A pensar male si fa peccato ma non si sbaglia mai”. A Novi, Fratelli d’Italia, capitanato proprio dal Bertoli, quali interessi privati difende? Vuole l’acqua privata e fa da spalla a D’Ascenzi? Che qualcuno ce lo dica! Noi siamo per l’acqua pubblica, un bene primario e di tutti, che deve essere gratis poiché cade dal cielo. Si dice che in FdI ci siano forti tensioni e spaccature, sarà la volta buona che Federico Riboldi farà un po’ di pulizia nel suo partito? Può darsi, forse, chissà, può darsi, staremo a vedere, non si sa mai… Nel frattempo il sindaco di Novi ha assunto come sua addetta stampa la veterinaria (ex cda di Acos, ma va?) Paola Cavanna e, come se non bastasse, tal Salvatore Mascia, fratello del segretario Pd Daniele Mascia , nonché dipendente di Acos , è assunto in Comune come funzionario a elevata qualificazione e unico in graduatoria! Roba passata di moda perfino in Venezuela.