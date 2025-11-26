Neonata affoga durante il parto in casa: ora è in ospedale in condizioni gravi

Torino – E’ ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonata dell’ospedale Maria Vittoria di Torino la bimba che a Ciriè è stata partorita nel bagno di casa e poi abbandonata con la testolina nell’acqua da una donna di 38 anni. A soccorrere madre e figlia è stato il fratello della donna. Adesso la bimba è in gravi condizioni, anche la mamma è in ospedale e da quanto trapela avrebbe detto che non sapeva di essere incinta. Sul caso è stata aperta un’inchiesta. Secondo quanto ricostruito, la donna ha partorito nel bagno di casa, accovacciata sul water. Poi ha lasciato la neonata con la testolina nell’acqua. La donna, italiana, ha una vita piuttosto sregolata che include il consumo di stupefacenti. Da qualche mese era tornata ad abitare nella casa di famiglia con la madre e il fratello. Ed è stato proprio quest’ultimo a soccorrerle. Entrando in bagno ha visto la sorella, sanguinante, per terra. E nel water c’era qualcosa: era la bimba con la testa puntata all’ingiù. La piccina, viva ma in condizioni gravissime, è stata portata all’ospedale Maria Vittoria. I medici parlano ” di condizioni generali stabili” ma la situazione resta preoccupante perché la bimba, a quanto risulta, è rimasta senza ossigeno a lungo, forse troppo.La mamma è rimasta a Ciriè, nel presidio sanitario del paese. Sarà ascoltata dagli investigatori non appena le sue condizioni lo permetteranno Avrebbe detto che non sapeva di essere incinta.I magistrati con ogni probabilità procederanno per tentato infanticidio. Sono molti gli aspetti da chiarire. Saranno certamente disposte consulenze per valutare le condizioni anche mentali della donna. C’è da accertare se davvero né lei stessa né i parenti sapessero della gravidanza.