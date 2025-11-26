Pallacanestro Serie A2 – No game a Torino: Torino passa sopra Roseto

Torino ( Reale Mutua Torino – Liofilchem Roseto 88-60) – Riesce a dare continuità al successo su Ruvo nel turno infrasettimanale la Reale Mutua Basket Torino che supera senza troppi problemi al PalaGianniAsti una Pallacanestro Roseto in grande difficoltà, arrivata ormai alla settima sconfitta consecutiva. Non c’è partita sotto la Mole, con Torino che parte con un parziale di 11-0 e va all’intervallo sul 46-29 dopo aver toccato anche il +21 nella seconda frazione. La ripresa sono venti minuti di ampio garbage time, al termine del quale la Reale Mutua si prende un successo che porta il record su 6-8. Roseto resta in solitaria in fondo alla classifica, 2-12. Robert Allen produce una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi, MaCio Teague aggiunge 16 punti. Doppia cifra tra gli italiani anche per Matteo Schina a quota 15 punti e Federico Massone con 10 punti.

Reale Mutua Torino – Liofilchem Roseto

Parziali: (20-12, 26-17, 21-15, 21-16)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 17 (3/6, 0/1), Macio Teague 16 (2/5, 3/6), Matteo Schina 15 (3/4, 3/5), Federico Massone 10 (2/6, 2/7), Giovanni Severini 7 (1/1, 1/1), Lorenzo Tortu’ 7 (2/3, 0/4), Marco Cusin 6 (1/5, 1/1), Umberto Stazzonelli 5 (1/3, 0/2), Davide Bruttini 4 (2/2, 0/0), Success Eruke 1 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0). Coach Moretti

Liofilchem Roseto: Danilo Petrovic 14 (4/5, 1/4), Jalen Cannon 12 (5/10, 0/0), Alessandro Sperduto 8 (1/4, 1/5), Marco Timperi 7 (3/3, 0/1), Antonino Sabatino 7 (1/4, 0/4), Justin Robinson 5 (2/6, 0/3), Alessio Donadoni 5 (0/0, 1/6), Kiryl Tsetserukou 2 (0/1, 0/0), Aristide Landi 0 (0/0, 0/2), Filippo Gaeta 0 (0/0, 0/0), Paolo Scarpone 0 (0/0, 0/0). Coach Bassi