Trovato a terra con ferite alla testa. Indagini per far luce sulla violenta aggressione

Ovada (Al) – Proseguono le indagini sulla violenta aggressione avvenuta Sabato sera nelle vie del centro di Ovada. In base alle prime informazioni raccolte, un uomo di circa 60 anni è stato trovato a terra con gravi ferite alla testa. A dare l’allarme è stato un cittadino che stava passeggiando con il proprio cane nelle strade della città: notato l’uomo riverso al suolo, ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 che ha disposto il trasferimento d’urgenza all’Ospedale di Alessandria dove l’uomo è tutt’ora ricoverato in condizioni gravissime e in pericolo di vita. Sul caso stanno lavorando i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Alessandria insieme ai militari della Compagnia di Acqui Terme. Gli accertamenti sono in corso e al momento non trapelano dettagli né sulla dinamica dell’aggressione né sul possibile movente.